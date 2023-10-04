انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء 4-10-2023

شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 4-10-2023 في مصر، انخفاضا نسبيا في الأسواق المحلية اليوم، بسبب وجود كميات وفيرة منها بالأسواق المحلية، وتعد اللحوم الحمراء أحد أهم المواد الغذائية التي يحتاجها الجسم للحصول على البروتينات، كما تدخل في العديد من الأطباق الشهية.

أسعار اللحوم اليوم بالأسواق المصرية

وسجلت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، انخفاضا بقيمة 27 جنيها داخل الأسواق المحلية ومحلات الجزارة بشكل جيد، ويتراوح السعر في المتوسط بين 300 إلى 312 جنيهًا للكيلو حسب النوع، ويختلف السعر بحسب النوع والمكان، وفق ما رصدته «الوطن» في مختلف الأسواق المحلية اليوم، وما نشرته بوابة الأسعار المحلية والعالمية.

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

يصل سعر كيلو اللحم البقري البلدي إلى 285 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 340 إلى 343 جنيها.

يتراوح سعر كيلو لحم الكندوز بين 260 إلى 320 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم المفروم بين 250 إلى 320 جنيها.

يصل سعر الريش الضأن بلدي إلى 430 جنيها للكيلو.

يتراوح سعر كيلو لحم كباب الحلة بين 260 إلى 350 جنيها.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو بين 267 إلى 280 جنيها.

أسعار الكبدة اليوم

يتراوح سعر كيلو اللحمة المجمدة بين 130 إلى 170 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي بين 250 إلى 350 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الكبدة الضأن بين 240 إلى 340 جنيها.