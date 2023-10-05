مجهود الدولة لمساندة العمالة غير المنتظمة في 9 سنوات بعهد الرئيس السيسي

أطلقت أول منظومة للتأمين الاجتماعي والصحي للعمالة غير المنتظمة في مصر، في الأول من يوليو 2021، في إطار سعي الدولة إلى توفير الحماية التأمينية للعمالة غير المنتظمة.

فمنذ سنوات، أولت الدولة اهتمامًا بالغًا بفئة العمالة غير المنتظمة، ويأتي في مقدمة الجهود، تشكيل لجنة مركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وتختص هذه اللجنة برسم سياسات الدولة لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة ومتابعة تنفيذها، وبحث مشكلاتهم، ووضع اقتراحات الحلول المناسبة.

تشكيل لجنة وزارية تعني بدعم العمالة المتضررة من تداعيات «كوفيد- 19»

وفي سبيل تخفيف تداعيات جائحة «كوفيد- 19» على العمالة غير المنتظمة، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020، بتشكيل لجنة وزارية تعنى بدعم العمالة المتضررة من تداعيات «كوفيد- 19»، والعمل على إعداد استراتيجية وطنية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة.

وفي سبيل تحديد المستفيدين من هذا الدعم، تم تأسيس قاعدة بيانات موحدة للمتضررين المتقدمين للحصول على منحة «كوفيد - 19».

وحولت وزارة المالية أكثر من 5.3 مليارات جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، وجرى صرف منحة قدرها 1500 جنيه على 3 أشهر بواقع 500 جنيه لكل شهر منذ بداية الجائحة، حتى فبراير 2021.

تسليم نحو 184.7 ألف وثيقة للتأمين التكافلي

كما سلمت وزارة القوى العاملة في الفترة من يناير 2021 حتى 28 مارس 2021، نحو 184.7 ألف وثيقة للتأمين التكافلي ضد الحوادت الشخصية.

وفي سياق متصل، نفذت الدولة عدة مبادرات لتحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، ومن أهمها المبادرة الرئاسية «بر أمان» لحماية ودعم صغار الصيادين، ومبادرة «تتلف في حرير» التي تستهدف تقديم الدعم الفني لتطوير التصميمات المستخدمة في صناعة السجاد اليدوي ومبادرة «طريقك أمان» لحماية العاملين في مجال خدمات التوصيل.

كما أطلقت الدولة مبادرة التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة، والتي تستهدف توفير فرص عمل الإجمالي 30 ألف مستفيد في 16 محافظة الأكثر عددًا في العمالة غير المنتظمة، وفي إطار مشروع التدريب المهني «برنامج طفرة» فقد تم تدريب عدد 3000 عامل وعاملة في محافظات، كمرحلة أولى.

خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة

وتأتي خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة على النحو الآتي:

- الدخول على موقع وزارة القوى العاملة من هنـــــا.

- اختيار منحة العمالة غير المنتظمة.

- إدخال الرقم القومي.

- كتابة رقم الهاتف المحمول.

- تسجيل الاسم رباعي.

- إدخال المحافظة التابع لها العامل.

- إدخال نوع الجنس «ذكر أم أنثى».

- كتابة الحالة الاجتماعية.

- الضغط على إرسال الطلب.

المستندات المطلوبة لتسجيل العمالة غير المنتظمة

وتأتي المستندات المطلوبة لتسجيل العمالة غير المنتظمة، على النحو الآتي:

- صورة البطاقة الشخصية بشرط أن تكون سارية.

- الإيتاء بمستندات خاصة توفي بعدم وجود دخل شهري خاص للمتقدم.

- طلب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص.

- شهادة ميلاد ثلاثية.

- تقديم مستندات شاملة تحتوي على جميع المعلومات الشخصية.