«مياه القاهرة» تنشر معدات وسيارات الصرف الصحي تحسبا لسقوط أمطار

شهدت محافظة القاهرة صباح اليوم، انتشارا جزئيا لمعدات وسيارات الصرف الصحي على المحاور الرئيسية، بواسطة شركة الصرف الصحي في القاهرة الكبرى، تحسبا لحالة الطقس وسقوط أمطار.

جاهزية المعدات

وقال وليد عابدين، المتحدث باسم شركة الصرف الصحي في القاهرة، إنّ الاستعدادات مستمرة للتعامل مع أي طارئ، وجرى نشر بعض المعدات في القاهرة، كما أنّها جاهزة للانطلاق في محافظة الجيزة حال الحاجة إليها.

خطة التعامل مع الطوارئ

من جانبها، تواصل محافظة القاهرة، التنسيق والمتابعة المستمرة مع هيئة الأرصاد الجوية وشركة الصرف الصحي، للتعامل مع أي تقلبات جوية قد تحدث، وحال سقوط أمطار يتم الإزالة الفورية وسحب تجمعات المياه، علاوة على استمرار أعمال صيانة بالوعات تصريف مياه الأمطار في الشوارع والميادين والمحاور من أجل استيعاب الأمطار بالتنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي.

وجار استمرار تطهير مخرات السيل في القاهرة، بالتنسيق مع وزارة الري، للاستعداد لأي طارئ خاصة مع دخول موسم الأمطار، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية، والاستعداد بمعدات وسيارات شركة الصرف الصحي لمواجهة أي طارئ.