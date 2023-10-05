أذربيجان تعتقل عددا من قادة أرمن كاراباخ لمدة 4 أشهر

قررت محكمة في باكو وضع الرئيسين السابقين لجمهورية كاراباخ، باكو ساهاكيان، وأركادي غوكاسيان، ورئيس برلمانها السابق ديفيد إيشخانيان، قيد الحبس الاحتياطي لمدة 4 أشهر، بحسب «القاهرة الإخبارية» نقلًا عن وكالة «APA» الأذربيجانية للأنباء.

وأشارت إلى أنه جرى اتخاذ هذا القرار بعد النظر في تقرير قدمه محقق من جهاز أمن الدولة في أذربيجان، وكانت وسائل إعلام أذربيجانية تحدثت، الثلاثاء الماضي، عن احتجاز غوكاسيان ساهاكيان إيشخانيان، إضافة إلى أرايك هاروتيونيان، الذي شغل منصب رئيس «كاراباخ» حتى 1 سبتمبر الماضي.

خوض حرب عدوانية

وأكد مكتب المدعي العام وجهاز أمن الدولة في أذربيجان، اليوم، توقيف هاروتيونيان، في 3 أكتوبر الجاري، وتوجيه عدد من الاتهامات إليه، بينها تلك المتعلقة بـ«شن وخوض حرب عدوانية» و«الإرهاب».

يأتي ذلك بعد فرض أذربيحان سيطرتها الكاملة على كاراباخ نتيجة عملية عسكرية خاطفة الشهر الماضي ونزوح أكثر من 100 ألف أرمني من سكان الإقليم إلى أراضي أرمينيا.