ثروة أغنى رجل في العالم ترتفع بنحو 10.5 مليار دولار.. كم تبلغ الآن؟

شهدت ثروة الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، ارتفاعا بنحو 10.5 مليار دولار يوم الأربعاء، لتصل إلى 260.4 مليار دولار، وفقًا لـ«فوربس».

ارتفاع أسهم شركة تيسلا

وجاءت هذه الزيادة نتيجة الأداء القوي لأسهم شركة تيسلا للسيارات الكهربائية، التي قفزت في تعاملات يوم الأربعاء بنحو 5.9% إلى 261 دولار.

تيسلا تستحوذ على 6% من ثروة إيلون ماسك

وتستحوذ شركة تيسلا للسيارات الكهربائية التي يمتلكها إيلون ماسك، على نحو 6% من إجمالي ثروته، وهو ما يمثل نحو 170.6 مليار دولار من صافي ثروته البالغة 260.4 مليار دولار، بحسب «فوربس».

أصول يمتلكها إيلون ماسك

ويمتلك إيلون ماسك، نسبة 42% في شركة سبيس إكس، والبالغة قيمتها 60.2 مليار دولار، ومنصة التواصل الاجتماعي تويتر التي استحوذ عليها في أكتوبر 2022 مقابل 44 مليار دولار، والبالغة قيمتها الآن 8.9 مليار دولار.

قائمة فوربس للأثرياء

واحتل إيلون ماسك، قائمة فوربس للأثرياء لأول مرة في سبتمبر 2021.