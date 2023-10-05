«رياضة السويس» تكرم مدربي كرة القدم الحاصلين على الرخصة D

كرم عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة السويس، المدربين الذين حصلوا على دبلومة التدريب الرياضي وإدارة كرة القدم، الرخصة التدريبية D، والمعتمدة من الاتحاد المصري لكرة القدم.

احتفال نادي منتخب السويس

احتفل نادي منتخب السويس الرياضي، بحصول دفعه جديده من مدربي كرة القدم علي الرخصة D، المعتمدة من الاتحاد المصري لكرة القدم وعددهم 60 مدربا، بحضور الكابتن أسامة الموشي رئيس مجلس إدارة النادي.

تكريم المتميزين يعزز قيم الولاء

قال عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة السويس، في تصريح خاص، ان مديرية الشباب والرياضة حريصة دائما علي دعم المواهب والمتميزين من أبناء السويس، مؤكدا استمرار دعم الرياضة والرياضيين في السويس، إيمانا منه بأن الرياضة تعزز من الولاء والانتماء، وانها احد الآليات التي تبني الشخصية المصرية، مما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.