«رياضة السويس» تكرم أبطال الجمهورية في ألعاب القوى

كرّم عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة السويس، عدداً من لاعبي ألعاب القوى، بمراكز الشباب وأندية المحافظة، والذين حققوا مراكز متقدمة في بطولة الجمهورية.

تكريم أبطال الوثب الطويل على مستوى الجمهورية

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، تكريم راما بخيت إبرهيم الفائزة بالمركز الأول في لعبة الوثب الطويل في بطولة الجمهورية والتي أقيمت بالصالة المغطاة في محافظة المنوفية، وخالد أيمن أبو شوشة، ويامن أحمد علي وسمية محمد أحمد لتميزهما في بطولة الجمهورية تحت 14 سنة، وتحقيقهما مراكز متقدمة في اختيارات أبطال المركز القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

وكيل وزارة الشباب يشكر المدربين

وتقدم وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة السويس، بخالص الشكر للمدرب الكابتن أحمد صابر مدرب المشروع، وذلك بحضور سماح مهدي وكيل المديرية للرياضة، ومحمود حنفي مدير إدارة الرياضة، وهالة سعد مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.