CBC تقدّم تغطية استثنائية احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

بدأت قناة CBC، تقديم تغطية استثنائية احتفالًا بمرور 50 عامًا على انتصار أكتوبر، اليوم، حيث افتتحت القناة تغطيتها بتقديمة من الإعلاميين عمرو خليل وجابر القرموطي ومنى عبد الغني وهبة الأباصيري ومها الصغير وأميرة بهي الدين.

الاحتفال باليوبيل الذهبي على CBC

واستعرضت القناة مظاهر الاحتفالات في محافظات مصر باليوبيل الذهبي، عبر تغطية حيّة مع مراسلي القناة من محافظات بورسعيد والإسكندرية والإسماعيلية والسويس والمنوفية، كما عرضت القناة في تغطيتها مشاهد مختلفة من داخل متحف أنور السادات بمركز تلا بمحافظة المنوفية.

وقدّمت القناة فقرة خاصة مع اللواء عفت السادات، شقيق الزعيم الراحل محمد أنور السادات، الذي قدّم حكايات إنسانية عن الزعيم أنور السادات، وعن تلك الفترة المهمة في تاريخ مصر.

كما قدّمت القناة فقرة خاصة مع الممرضة الفدائية سيدة الكمشوشي، بعد تكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، في الندوة التثقيفية احتفالا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر، شارك فيها نجلها الدكتور محمود دويدار، والشهيد الحي عبدالجواد سويلم، وكشفوا خلالها عن مواقف إنسانية واجهت الممرضة سيدة الكمشوشي، والتي تمكنت من علاج المصابين في لحظات صعبة، كما يروي الشهيد الحي عبد الجواد سويلم، المواقف الصعبة التي عاشها وقت الحرب.

ذكرى النصر

وعرضت القناة فيلمًا خاصًا مع الفلاحين في ذكرى النصر، رصدت خلاله حكايات الفلاحين وذكرياتهم عن يوم النصر والحرب، وأصعب المواقف ولحظات الفرحة والانتصار، وتقدم القناة أكثر من فيلم وثائقي احتفالًا بانتصارات أكتوبر، بينها فيلم الصدمة الذي عرض حكايات لبعض الشخصيات اللي عاصرت الحرب والنكسة، وكيف كانت صدمة الشعب المصري بعد النكسة واستقالة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وكيف تجاوز الشعب المحنة، وكيف غير شعار النصر أو الشهادة المشهد كاملا، لتكون الصدمة مصير العدو والنصر حليف الجيش المصري.

وتقدّم القناة فيلمًا آخر بعنوان شعب على الجبهة، يكشف خلاله عن كيف توحد المصريين مع الجيش المصري وكيف قدموا بطولات شعبية من أجل النصر.

كما تعرض القناة فيلمًا بعنوان حكايات من الجبهة، يرصد خلالها الفنان أحمد فؤاد سليم، مواقف كثيرة واجهها خلال الحرب وقائده العميد محمد درويش، كما تلتقي القناة اللواء عادل العمدة المستشار بالأكاديمية العسكرية، الذي يكشف الكثير عن سلاح المهندسين ودوره في نصر أكتوبر العظيم.