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«مصر أكتوبر»: انتصارات أكتوبر ستظل ذكرى للفخر والاعتزاز

كتب:

محمد أباظة
03:51 م | الخميس 05 أكتوبر 2023
الدكتورة دعاء زهران

الدكتورة دعاء زهران

هنأت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية في حزب مصر أكتوبر، الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

انتصارات أكتوبر ذكرى عظيمة 

وأكدت خلال تصريحات صحفية أن انتصارات أكتوبر ستظل ذكرى عظيمة ونقطة تحول وعلامة فارقة في تاريخنا المعاصر، وذكرى للفخر والاعتزاز والكبرياء الوطني.

رسالة تاريخية لكل عدو 

وأضافت أن انتصار السادس من أكتوبر كان رمزا لوحدة وتماسك جميع المصريين قيادة وجيشا وشعبا، ورمزا لمساندة ودعم الدول العربية في هذه المعركة العسكرية، مؤكدة أن نصر أكتوبر لم يكن معركة عادية، بل هو رسالة تاريخية لكل عدو تسول له نفسه أن ينال من هذا الوطن الذي أثبت بفضل جنوده الأبطال وشعبه المناضل بأنه لم ولن يفرط في ذرة رمل واحدة من أراضيه.

 

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.