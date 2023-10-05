هاني الحسيني يدعو لمصر وأهلها وجيشها بخشوع عبر قناة الناس (فيديو)

افتتح الشيخ هاني الحسيني، قارئ القرآن الكريم، احتفالية قناة الناس بذكرى نصر أكتوبر، بدعاء خاشع لمصر وشعبها وأهلها.

وقال الحسيني في دعائه: «لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، إلهنا ومولانا لك الحمد لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، فى الأولين والآخرين.. اللهم احفظ مصر وأهلها وجيشها ورجال أمنها، اجعلها إلهنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المؤمنين، اللهم ارفع الأحزان عنا، وارحم موتانا وموتى العالمين وأشفى مرضانا ومرضى العالمين».

اللهم احفظ مصر من شرور الأشرار

وتابع: «اللهم احفظ مصر من شرور الأشرار وأجعلها منصورة دائما يا رب العالمين، اللهم إجعل هذا اليوم من أفضل الأيام عندنا، وإجعل العام كله انتصارات يا رب العالمين.. اللهم احفظ مصر وشعبها وأيدهم بتأيديك يا رب العالمين».

تحتفل قناة الناس، اليوم الخميس، بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بخريطة خاصة بدأت من الساعة الثانية ظهرا.

احتفالية قناة الناس بذكرى نصر أكتوبر

وتقدم القناة خلال الاحتفالية فقرات خاصة عن الدروس المستفادة من انتصارات أكتوبر وكيف كان الإيمان بالله مفتاح النصر، كما تتضمن فقرات اليوم، الحديث عن بطولات المرأة في نصر أكتوبر ودور الأطقم الطبية والتمريض في النصر، ودور بدو سيناء وكيفية التعامل مع الشائعات أثناء وقت الأزمات، ومنزلة الشهادة في الإسلام وشرف الجندية المصرية وخيريتها، ولماذا أوصى رسول الله بجند مصر.

ويشارك فى الاحتفالية عدد من كبارالعلماء والدعاة، وأبطال حرب أكتوبر، وبدو سيناء وفنانين ومؤرخين، ويختتم اليوم بباقة من الأغاني والأناشيد الوطنية مع فريق كورال أطفال غنوة.