حازم عمر: لا تعارض بين عضوية الشيوخ والترشح للرئاسة

كشف المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية حازم عمر عن حزب الشعب الجمهوري، عن موقف استقالته من مجلس الشيوخ والبعد القانوني لها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

حزب الشعب الجمهوري

وقال حازم عمر في بيان له، إنه بعد العرض على وحدة «تجنب تعارض المصالح بمجلس الشيوخ الموقر»، أصدرت اللجنة مشورتها اليوم، بعدم وجود نص دستوري أو قانوني، يمنع عضو مجلس الشيوخ من الترشح لرئاسة الجمهورية، وأنه لا يوجب على العضو المرشح تقديم استقالته.

الانتخابات الرئاسية

وكان المهندس حازم عمر، أجرى الفحوصات الطبية اللازمة لتقديم ترشحه أمس الأربعاء، بعد أن حاز على تزكية 44 نائبا من أعضاء مجلس النواب.