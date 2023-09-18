دنيا عبدالعزيز «بالعكاز» في عزاء شقيق محمد فؤاد

ظهرت الفنانة دنيا عبدالعزيز، اليوم، أثناء تواجدها في مسجد حسين صدقي بالمعادي لتقديم واجب العزاء في شقيق الفنان محمد فؤاد بالعكاز إثر إصابتها.

عزاء شقيق محمد فؤاد

كان قد قدم عدد من الفنانين واجب العزاء منهم الإعلامي أسامة منير والفنان هاني رمزي وأحمد التهامي.

كان إبراهيم نجل الراحل، تلقى واجب العزاء لحين وصول محمد فؤاد للمسجد.

وأعلن محمد فؤاد نبأ وفاة شقيقه في الساعات الأولى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وألقى الفنان محمد فؤاد نظرة الوداع على جثمان شقيقه وتلاوة آيات من القرآن الكريم على روحه، وذلك قبل أن يوارى جثمانه الثري داخل مقابر عرب راشد بمنطقة حلوان.