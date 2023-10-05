ضبط 2500 زجاجة مياه غازية منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير مرخصة؛ لضبط الأسواق، والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي هذا السياق نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية عدة حملات تموينية، أسفرت عن ضبط الآتي:-

حملة تموينية مكبرة في البحيرة

أسفرت الحملات التموينية عن ضبط الآتي:-

بمركز بدر تم ضبط 18 عبوة مبيدات و140 عبوة حلوى منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 4 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ومحضرين لمستودعين لغلقهم في مواعيد العمل الرسمية.

وبمركزي كفر الدوار ووادي النطرون تم ضبط 2500 زجاجة مياه غازية منتهية الصلاحية و7 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و3 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير محضرين لعدم نظافة أدوات العجين وغلق في مواعيد العمل الرسمية.

وبحملات مماثلة بمركزي دمنهور والرحمانية؛ تم ضبط 500 لتر سولار تم تجميعهم داخل محطة تمويل سيارات، كما تم تحرير 10 محاضر نقص وزن وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

وفي مدينة النوبارية تم ضبط 1000 لتر سولار تم تجميعهم من السوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع، و5 مخابز يداروا دون ترخيص كما تم تحرير 4 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.