عضو التحالف الوطني: الجيش المصري ضرب أروع الأمثلة في التضحية والفداء بحرب أكتوبر

أكد محمد سيف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ستبقى محفورة في أذهان المصريين والشعوب العربية، تخليدا لقوة إرادة القوات المسلحة المصرية في تحقيق الانتصار مهما بلغت الصعوبات.

بطولات حرب أكتوبر

وأضاف سيف، في بيان منذ قليل، أن الجيش المصري خلال حرب أكتوبر، ضرب أروع الأمثلة في التضحية والفداء، وسطر عبرها أعظم البطولات، لتعكس عبقرية العسكرية المصرية العريقة، فكرا وتخطيطا وتنفيذا.

ذكرى انتصارات حرب أكتوبر

وقال عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنه بهذه المناسبة، يتقدم بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة قيادةً وضباطًا وجنودًا، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأوضح سيف أن هذه الحرب، تأكيدا على عقيدة المصريين القائمة على الكرامة والعزة، وهو ما جعل كل محاولات الأعداء تتكسر على أعتابها في الماضي والحاضر.