أحمد حاتم يعلن تحضيره للجزء الثاني من «الهرم الرابع» مع بيتر ميمي

أعلن الفنان أحمد حاتم، تحضيره للجزء الثاني من فيلمه «الهرم الرابع»، بعد 13 عاما من عرضه، مع المخرج بيتر ميمي.

بدء التحضير للجزء الثاني من فيلم الهرم الرابع

وقال أحمد حاتم فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، انه يتمني عمل جزء ثاني من فيلم الهرم الرابع، لأنه يحب هذا العمل، وبالفعل بدء جلسات مع المخرج بيتر ميمي من أجل التحضير له، والوقوف على الخطوط العريضة للعمل.

تفاصيل الجزء الأول من فيلم الهرم الرابع

كانت تدور أحداث الجزء الأول من فيلم «الهرم الرابع» في إطار تشويقي مثير، عن عالم القرصنة الإلكترونية وخباياه، بما ارتبط به من عمليات عديدة ومتباينة، سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو المنتديات الفنية المختلفة وغيرها، وذلك من خلال «يوسف» طالب الهندسة الماهر الذي يقوم بعمليات قرصنة تثير الكثير من اللغط.

وشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ميرهان حسين، تارا عماد، محمود الجندي، أحمد حلاوة، ريهام عبد الغفور، يوسف شعبان، محمد سليمان، يسرا اللوزي، محسن منصور، مصطفى أبو سريع.