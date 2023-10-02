تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري في شهر أكتوبر.. عائد يصل إلى 22%

يقدم البنك الأهلي المصري أنواعا عديدة من الشهادات بالعملة المحلية، لتناسب مختلف فئات المجتمع، حيث تتميز بالعوائد المرتفعة وحد أدنى للشراء لا يتجاوز الألف جنيه، ويمكن التعرف على شهادات البنك الأهلي المصري في السطور التالية.

شهادات البنك الأهلي

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر أكتوبر 2023، على شهادات البنك الأهلي المصري، ترصد السطور التالية أبرز 5 شهادات ادخارية بالعملة المحلية، كالتالي:

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

- الحد الأدنى ألف جنيه ومضاعفاتها.

- العائد ثابت طوال المدة.

- العائد 19% سنويًا، يصرف شهريًا.

الشهادة البلاتينية بعائد متدرج

- العائد للسنة الأولى 22% والثانية 18% والثالثة 16%.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

- المدة 3 سنوات.

الشهادة البلاتينية بعائد متغير

- المدة 3 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

- العائد متغير مرتبط بسعر الإيداع من البنك المركزي بزيادة 0.25%، أي هو حاليًا 19.5% يصرف ربع سنويًا.

الشهادة الخماسية

- المدة 5 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

- والعائد على شهادات البنك الأهلي 12.25%.

شهادة أمان المصريين

- المدة 3 سنوات.

- فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها.

- الحد الأقصى 2500 جنيه.

- سعر العائد 13%.