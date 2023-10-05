شفط تجمعات المياه فور هطول الأمطار بالإسكندرية 

تابعت الإدارات المعنية بحي الجمرك، صباح اليوم، وفور هطول الأمطار، جميع البؤر الساخنة لتجمعات مياه الأمطار، حيث تم المرور بميدان عرابي والتحرير ومحمد علي وباب 10، إسحاق النديم، أبي الدرداء، القائد جوهر، ش البردي، الفراهدة، طريق الكورنيش، حسن عاصم، حمام الورشة، الجزائر، السيد محمد كريم، نوبار، السبع بنات وتم شفط تجمعات المياه فورا مع تصريف مياه الأمطار عن طريق المطابق والشنايش المعدة لتصريف مياه الأمطار.

الإسراع في صرف مياه الأمطار

وقالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحي صرف جميع تجمعات مياه الأمطار فور هطولها، وذلك لسيولة الحركة المرورية وتم التنسيق شركة الصرف الصحي والإدارات المعنية بالحي، بالرغم من أن مياه الأمطار يتم صرفها عن طريق المطابق والشنايش المعدة لهذا الغرض، ولكن مع زيادة الأمطار ولعدم حدوث اختناقات مرورية وتعطيل حركة المرور، وتم شفط التجمعات بالتعاون مع شركة الصرف الصحي.

جاهزون لأي طوارئ

وأكدت خليفة أن جميع إدارات الحي المعنية في حالة طوارئ مستمرة على مدار الساعة للتعامل مع أي أمطار نظرا لنوة الصليبة والمعروف عنها هطول الأمطار بغزارة ولا ننتظر تصريف المياه عن طريق الشنايش فقط، بل نسرع في شفط تجمعات المياه، وخاصة في المناطق الساخنة والتي بها كثافة في الحركة وازدخام والحي في حالة استعداد مستمر للتعامل مع أي طوارئ.