مساعد أمين «مستقبل وطن»: نعمل على توعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات

قال النائب عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إن الحزب يعمل خلال الفترة الحالية، على عقد لقاءات جماهيرية بمختلف المحافظات، لدعم وتاييد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المارثون الانتخابي المنتظر، والتعرف على مطالبهم من المرحلة المقبلة.

حزب مستقبل وطن

أوضح عصام هلال عفيفي في تصريحات لـ«الوطن»، كما وجهنا جميع الأمانات بمختف المحافظات والمراكز والقرى والنجوع، بفتح أبوابها طوال أيام الانتخابات أمام المواطنين، لمساعدتهم في التعرف على مقر لجانهم الانتخابية، ومساعدة كبار السن و متحدي الإعاقة في الوصول للجان.

الانتخابات الرئاسية

وتطرق الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن للحديث عن توقعاته بشأن الإقبال على الانتخابات الرئاسية من المواطنين، قائلا: «أتوقع أن نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع ستكون أكبر من نسبة أي إقبال جرت على استحقاق انتخابي سابق، نظرا لأن المواطنين لمسوا ما حققته الدولة المصرية من إنجازات على أرض الواقع، حيث انتشرت المشروعات القومية بشكل جغرافي كبير بكل محافظات الجمهورية، بداية من عواصم المحافظات، ونهاية بالقرى والنجوع».