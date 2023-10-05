قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا.. أبرز التفاصيل وشروط التقديم

يبحث كثير من الأفراد عن قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا، للحصول على معلومات تخص التقديم على الهجرة للولايات المتحدة الأمريكية 2024، والتي سيتم بداية التقديم إليها غداً الجمعة 6 أكتوبر، وتستمر حتى 9 نوفمبر 2023 في مدة تتجاوز الشهر، في ظل سعي الأفراد للحصول على فرصة الهجرة إلى بلاد «العام سام».

موعد قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا

يمكن للراغبين التقدم عن طريق دخول هذا الموقع ثم يتم اختيار (submit an entry)، وبعدها يتوجب على الشخص إدخال البيانات الشخصية، مع الوضع في الاعتبار أن تكون باللغة الإنجليزية، ثم ضع صورة شخصية حسب المطلوب من الموقع، وتأكد من دقة وصحة البيانات التي أدخلتها ثم اضغط على زر (submit).

بعد ذلك سيتلقى المتقدم رقم تأكيد التسجيل، الذي يجب الاحتفاظ به، لأنه سيحتاج إليه في المستقبل، إذا ما تم اختياره وفوزه في القرعة، بعد أن تكون قدمت بعد معرفة موعد قرعة الهجره العشوائيه لامريكا.

الهجرة العشوائية لأمريكا والشروط المطلوبة

عند معرفة موعد قرعة الهجرة إلى أمريكا 2024 يجب عليك معرفة شروط الترشح، وأبرزها أن تكون من الدول المسموح لها بالتقدم للهجرة، وأن تكون حاملا شهادة تعليمية خاصة أو ما يعادلها، وأن يكون الشخص ناجحا في مرحلتين دراستين على الأقل، وأن يقدم الشهادة الخاصة بإنهاء الخدمة العسكرية وتقديم صورة من البطاقة الشخصية، وأن يكون الشخص أكبر من 18 سنة، وأن تسجل طلبا واحد بهذه المعلومات وأن تمتلك خبرة لا تقل عن سنتين خلال السنوات الخمسة السابقة لأصحاب الحرف والمهن.