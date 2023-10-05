وظائف خالية للمهندسين برواتب مجزية في المحافظات

أعلنت مديريات العمل بعدة محافظات بينها القاهرة والجيزة والمنوفية وسوهاج والوادي الجديد والغربية وقنا والقليوبية عن وظائف خالية بالقطاع الخاص للمهندسين من الجنسين من مختلف المحافظات حيث يوفر بعضا منها مواصلات وسكن بعدة تخصصات بينها الكهرباء والمدني والميكاترونكس عبر نشرة التوظيف النص شهرية التي تصدرها وزارة العمل للشباب.

وتوفر فرص العمل للمهندسين تأمينا طبيا واجتماعيا ومواصلات وراتبا يبدأ من 5 آلاف جنيه وبعضها يحتاج إلى خبرة وبدون خبرة لحديثي التخرج حيث يبدأ التقديم على الوظائف من سن 23 عاما حتى 35 عاما.

وظائف خالية للمهندسين بالمحافظات

وتنشر «الوطن» خريطة وظائف خالية للمهندسين بالمحافظات لشهر أكتوبر وفقا لبيان التوظيف بوزارة العمل كالتالي:

- شركة صناعية تطلب مهندسي ميكانيكا ومهندسي ميكاترونكس براتب يبدأ من 6 آلاف جنيه، خبرة 3 سنوات سن من 25 حتى 35 عاما مع توفير تأمين طبي وتأمين اجتماعي.

- شركة إنشاءات تطلب مهندسي كهرباء راتب يبدأ من 5 آلاف جنيه سن من 25 عاما بخبرة وبدون مع توفير تأمين صحي وتأمين اجتماعي.

- شركة إنشاءات تطلب مهندسين cmims براتب يبدأ من 5 آلاف جنيه خبرة عام سن من 25 عاما ويوفر العمل تأمينا صحيا واجتماعيا.

- شركة مقاولات تطلب مهندسين مدني حتى 33 عاما بخبرة وبدون مع توفير تأمين صحي وتأمين اجتماعي ومواصلات من وإلى موقع العمل مع تحديد الراتب بالمقابلة الشخصية.

متابعة استلام الوظائف الخالية بالمحافظات

وأوضحت مديريات العمل بالمحافظات أنه سيتم تكثيف المتابعة بعد الإعلان عن الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له مع التأكد من تطبيق الحد الأدني للأجور حيث سيتم استقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة.