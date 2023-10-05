مستشار «الأكاديمية العسكرية»: الحرب نقطة فارقة في تاريخ مصر «حوار»

قال اللواء دكتور محمد قشقوش، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، إن حرب أكتوبر تُعد بمثابة نصر خالد فى أذهان المصريين والعالم أجمع، رغم الصعوبات التى واجهناها مع العدو، من حيث تطورهم فى المعدات والأسلحة.. وإلى نص الحوار:

ما أكبر أكذوبة إسرائيلية عن حرب أكتوبر؟

- أكبر أكذوبة تُردّدها إسرائيل هى انتصارها على مصر فى حرب أكتوبر، وهى تُعد كذبة كبيرة تخدع بها غير المختصين والشعب الإسرائيلى الذى يشعر بالحزن على جنوده، بمن فيهم القتلى والجرحى والمفقودون، والرد على هذه الأكذوبة من خلال علم الاستراتيجيات الذى يُحدّد النصر والهزيمة، والذى يقول إن المنتصر هو الذى يحقّق مكسباً فى الكثير من المعارك، وإذا وضعنا فرضاً أن حرب أكتوبر كانت عبارة عن 10 معارك، فنرى أن إسرائيل فازت فى معركة ونصف، ومصر انتصرت فى 8 معارك ونصف، والحرب نقطة فارقة فى تاريخ مصر وجسر عبور للسلام.

كيف انتصر الجيش المصرى على الجيش الإسرائيلى الأكثر حداثة وتكنولوجيا فى الأسلحة؟

- تمتلك إسرائيل أسلحة أكثر حداثة وتقدّماً من مصر، فهى تمتلك قوات جوية قوية، وأكبر كم من الطائرات والدبابات، أما مصر فكانت أقل تطوراً منها فى المعدات والأسلحة، إضافة إلى امتلاكها قوات دفاع متحركة على عكس مصر، التى كانت قواتها ثابتة، لذلك كان هناك سؤال يشغل الكثير من الأذهان، وهو كيف انتصرت مصر على إسرائيل فى المعركة، والسبب كان خطة الخداع الاستراتيجية المحكمة، التى استطاعت أن تخدع إسرائيل بعدم وجود حرب، لأنه لم يعلم بوقت الحرب، فلم يستعد لها، ولم يجهّز قواته ومعداته، لذلك يكون قد خسر ربع قواته قبل بدء المعركة، وهو ما حدث مع إسرائيل.

ما قصة الثغرة التى شغلت الأذهان؟

- الثغرة كانت معركة من ضمن المعارك التى خاضتها قواتنا المسلحة، وانتصرت إسرائيل فى الجزء الأول، وانتصر جيشنا فى الجزء الثانى منها، وحاولت قوات إسرائيل اقتحام الإسماعيلية، ولكنهم فشلوا، وبعدها حاولوا التسلل نحو مدينة السويس لاحتلالها وحاصرتها لعدة أيام، ولكنها لم تسقط، وفشلت إسرائيل فى احتلالها وحاصرتهم قواتنا المصرية، وتم حرق وتدمير بعض الدبابات والمدرعات، وبعدها تم وقف إطلاق النار يوم 28 أكتوبر، وهذا كان بمثابة إنقاذ لجيش العدو بعد هزيمتهم هزيمة نكراء يوم 24 أكتوبر.

التجهيز للحرب

التجهيز يشمل استعداد القوات المسلحة والإعداد العسكرى، ويعنى تدريب الجنود وتجهيزهم، استعداداً للحرب، ومسرح العمليات، وهو المكان الذى تقام به المعركة، مثل قناة السويس وكيفية عبورها، واستعدادات الدولة من خلال تعبئة القوات المسلحة وتجهيز المستشفيات والسكة الحديد والشاحنات.