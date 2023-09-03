لماذا ارتفعت مبيعات السجائر بألمانيا 34% رغم تراجعها عالميا؟.. اعرف الأسباب

شهدت مبيعات السجائر في ألمانيا ارتفاعاً ملحوظًا، رغم انخفاضها عالميًا، وزاد عدد المدخنين في ألمانيا منذ مارس 2020، ليرتفع بنسبة 34%، مقارنة مع 26.5% في مارس 2020، وفق تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد المدخنين بشكل ملحوظ في الفئة العمرية ما بين 14 و17 عاماً من الشباب الألمان.

تراجع عدد المدخنين في بقية الدول الأوروبية

وفي الوقت نفسه، تراجع عدد المدخنين في بقية الدول الأوروبية، التي شهدت تراجعًا في المبيعات، بحسب بيانات منظمة الصحة العالمية.

وأرجعت منظمة الصحة العالمية ارتفاع مبيعات السجائر في ألمانيا وزيادة عدد المدخنين، إلى بعض العوامل، وهي كالتالي:

جائحة كوفيد-19

وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن قضاء أوقات أطول في المنزل بسبب جائحة كوفيد-19، ربما يكون قد أسهم في ارتفاع أعداد المدخنين في ألمانيا.

تقليل النفقات على سلع أساسية

أدى تقليل النفقات على سلع مثل البنزين والسفر والأنشطة الترفيهية، أثناء وقت الإغلاق وتطبيق القيود الاحترازية، إلى زيادة في عمليات شراء المزيد من السجائر، بحسب منظمة الصحة العالمية.

المخاوف الصحية المتعلقة بالسجائر الإلكترونية

ودفعت المخاوف الصحية المتعلقة بالسجائر الإلكترونية وغيرها من منتجات التدخين الحديثة، كثير من مستخدميها إلى العودة للسجائر التقليدية، وفي حين أن الآثار الطبية للسجائر الإلكترونية لا تزال مجهولة.

انخفاض أسعار السجائر في ألمانيا

ويعد الانخفاض النسبي لأسعار السجائر في ألمانيا، من العوامل التي ساهمت في ارتفاع مبيعات السجائر في ألمانيا، فعلبة سجائر ثمنها 7.26 دولار في ألمانيا كمثال يصل سعرها في الولايات المتحدة إلى 15 دولارًا.