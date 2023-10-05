«الهيئة الوطنية» تكشف تفاصيل أول يوم ترشح لانتخابات الرئاسة 2024

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر بداية من اليوم الخميس، بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى ىالساعة الخامسة مساءً، وسط استعدادات مكثفة انتهت منها الهيئة خلال الأيام القليلة الماضية.

لجنة لتلقي وفحص أوراق المرشحين

ضمن الاستعدادات التي أجرتها الهيئة، تشكيل لجنة لتلقي وفحص أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، برئاسة المستشار أحمد حسن سيد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية، والرئيس بمحكمة الاستئناف، فضلاً عن نواب مدير الجهاز التنفيذي المستشار شادي ممدوح رياض مصطفى الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار شريف صديق عبد العزيز نائب الرئيس بمحكمة الاستئناف، واللواء أحمد إبراهيم مصطفي سليمان.

قاعة كبرى مجهزة بالطابق الأرضي، خُصصت لاستقبال المرشحين في انتخابات الرئاسة أو وكلائهم القانونيين وتلقي أوراق الترشح، حيث يستمر فتح باب الترشح يوميا حتى في العطلات الرسمية من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير، ولمدة 10 أيام تنتهي في 14 أكتوبر الجاري، وفق الجدول الرسمي للانتخابات الرئاسية.

هل ترشح أحد للانتخابات اليوم؟

في ختام اليوم الأول لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات رسمياً أنه لم يتقدم أحد في اليوم الأول، موضحة أن فتح باب الترشح مستمر حتى يوم 14 من شهر أكتوبر الجاري، مؤكدة أن طلب الترشح يجب أن يتضمن عددا من المستندات أولها النماذج الخاصة بالتزكية أو تأييد طالب الترشح وصورة من بطاقة تحقيق الشخصية «الرقم القومي»، فضلاً عن شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.

كما تتضمن المستندات إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنيسة دولة أخرى، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقاً للقانون.

وإقرار الزمة المالية، والتقرير الطبي الصادر من الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، وإقرار بأنه يتمتع بحقوقه المدينة والسياسية، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة وإيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه وبيان المحل المختار الذي يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال الهيئة وصورة شخصية حديثة.