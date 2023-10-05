أهل الفن.. تبرعوا بإيرادات أعمالهم لـ«المجهود الحربي»

لعب عدد من الفنانين والمطربين دوراً كبيراً فى دعم الجيش المصرى خلال فترة حرب أكتوبر 1973، وكان لهم عدد من الإسهامات من خلال صوتهم الذى قدموه من أجل دعم الجيش مالياً، من خلال إقامة حفلات غنائية فى شتى بقاع العالم، أو من خلال السفر إلى مدن ودول من أجل الترويج لصورة الجندى المصرى.

وكان على رأس هؤلاء الفنانين، كوكب الشرق أم كلثوم، التى كانت أول من رفع شعار «الفن من أجل المجهود الحربى»، لتخصص إيراد عدد كبير من حفلاتها الفنية لتسليح الجيش، وأخذت على عاتقها السفر والترحال من أجله، وذلك بعد 1967 وتحول صوتها على مسرح أولمبيا فى فرنسا إلى بركان من الحماس لجنودنا على الجبهة، بأغانيها الوطنية التى دعمت عزيمة النصر، كما قامت بعمل حفل آخر.

وكانت حصيلة هذه الحفلات 212 ألف جنيه إسترلينى، وأقامت حفلاً آخر فى سينما الأندلس بالكويت كانت حصيلته 100 ألف دينار كويتى، ذهبت جميعها للمجهود الحربى، وكذلك دورها فى حرب أكتوبر لم يكن الأول لها، حيث إنها تبرعت بمبلغ 10 آلاف جنيه عام 1956 لإعادة تعمير مدينة بورسعيد الباسلة بعد العدوان الثلاثى على مصر.

«عبدالحليم» غنى فى «ألبرت هول»

وربما لم يكن هناك فنان قادر على منافسة أم كلثوم فى مجهوداتها الحربية، لكن الفنان عبدالحليم حافظ كان له دور أيضاً بصوته فى حفلاته الغنائية التى كان يحاول من خلالها دعم الجنود نفسياً على جبهة الحرب، كما عمل كل ما فى وسعه من أجل إحياء الحفلات الغنائية وتقديم إيراداتها للجيش للتسليح، وكانت أشهرها تلك الحفلة التى أقامها فى ألبرت هول فى لندن، وكذلك أفلامه، التى حول إيراداتها لخزينة الجيش المصرى، وأشهرها فيلم «أبى فوق الشجرة»، الذى لاقى نجاحاً كبيراً.

نادية لطفى وتحية كاريوكا وفاتن حمامة تطوعن ضمن أطقم التمريض

أما الفنانة نادية لطفى فكانت من الفنانات اللاتى تطوعن بشكل كامل خلال فترة الحرب لمساعدة الجيش المصرى، بل خاطرت بحياتها وذهبت إلى الجبهة للانضمام لطاقم التمريض فى مستشفى المعادى العسكرى هناك.

وكان للفنانة الكبيرة تحية كاريوكا دور كبير خلال حرب أكتوبر فى جمع التبرعات ومع جمعية الهلال الأحمر وفى مستشفى قصر العينى، حيث أقامت لشهور فى عنبر 21 لخدمة الجرحى والمصابين، أما سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، فكان لها أيضاً دور قوى أثناء فترة الحرب، حيث قامت بالتعاون مع أعضاء جمعية الهلال الأحمر بالعمل كممرضة وزيارة أبطال الحرب فى أكثر من مستشفى.

ولم تتخلف الفنانة شادية عن دعم المجهود الحربى قبل حرب أكتوبر، وهى تتبرع برصيد أفلامها لدعم تسليح الجيش المصرى، كما قامت بدعم رجال القوات المسلحة المصابين، والشد على أيديهم للرفع من معنوياتهم، وهو نفس الدور الذى كانت تؤمن بعمله الفنانة شادية بعد ثورة يوليو، عندما شاركت فى العمل الفنى الخاص بـ«قطار الرحمة»، وهو عمل فنى ظهر عقب اندلاع ثورة 1952، وذلك كمبادرة من الفنانين لدعم الجيش المصرى، عن طريق جمع المال من كل أرجاء مصر.