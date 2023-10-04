مصرع نقاش اختل توازنه وسقط من الطابق السادس أثناء عمله بالهرم

لقي نقاش مصرعه بعد أن اختل توازنه وسقط من الطابق السادس أثناء عمله في عمارة سكنية في الهرم، وتمّ نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بسقوط شخص من علو ووفاته في الحال.

وأمر اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية المقدم أحمد عصام رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبين أنه خلال عمل نقاش، 22 سنة، في شقة سكنية بالطابق السادس اختل توازنه وسقط من الطابق السادس جثة هامدة في الحال.

وبسؤال شهود الواقعة، أيدوا ما جاء بالفحص، وتمّ نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.