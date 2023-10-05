برلمانية تدين البيانات الخارجية حول حقوق الإنسان: كلام مُرسل ومغالطات

أدانت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بيانات الخارج والاستقواء بها للضغط على الدولة المصرية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان في مصر وانطوائها على كلام مُرسل ومغالطات وادعاءات عارية تماما من الصحة.

وتابعت رشاد، أن الحالات التي أشار إليها البيان مُقيدة الحرية، تنفيذا لأحكام قضائية في جرائم يُعاقب عليها القانون المصري، وجاءت هذه الأحكام من خلال مُحاكمات عادلة أتاحت لهم جميع الضمانات القانونية التي كفلها القانون والدستور، وكان أجدر بأصحاب البيان المشبوه أن يتحقق من صدق روايات من أملى عليه تلك الأكاذيب.

واستطردت: «فنحن نؤكد رفضنا القاطع لكل الإملاءات والأكاذيب ومحاولات التدخل في شؤون الدولة المصرية، وكان أجدر بهم النظر في أحوال حقوق اللاجئين وعنف الشوارع ودعوات العنصرية والكراهية والعنف في بعض من دول أوروبا، فالدولة المصرية حققت وتحقق الكثير من النجاحات في شتى المجالات، ومنها حقوق الإنسان ولن تضيق الخناق على أحد حتى يخوض الانتخابات، وهناك ادعاءات كاذبة، وباطلة لمن يدعون أنهم غير قادرين على خوض الانتخابات».

وقالت رشاد، إن جموع الشعب المصري العظيم ترفض وتستنكر أي إملاءات أو محاولات متعالية للتدخل في شؤون مصر، وتجدد الثقة في قضائها الشامخ ومؤسساتها الوطنية وقدرة حكومتها في الرد بقوة على من تسول له نفسه أو يزين له الشيطان أن يمكنه فرض إرادته أو تدخلاته على مصر.