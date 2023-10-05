ضبط وإزالة 69 حالة تعد على شبكات المياه في الفيوم

تمكنت حملات مكثفة شنتها شركة مياه الشرب بمحافظة الفيوم برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، من ضبط وإزالة عدد كبير من التعديات على شبكات مياه الشرب، وسرقتها، والكشف عن عدد من التسريبات والكسور في خطوط المياه المختلفة، حيث جرى إصلاحها فورًا لتقليل فاقد المياه.

جاء ذلك ضمن سلسلة حملات مكثفة تشنها الشركة، بهدف الحفاظ على المياه، ومنع سرقتها وهدرها.

ضبط 69 تعد على شبكات المياه

وكشف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، في بيان صحفي، أنّ الإدارة العامة للفاقد والمياه غير المحاسب عليها تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية من ضبط وإزالة 67 توصيلة مياه خلسة داخل قرى تلات والشيخ فضل والسنباط بدائرة مركز الفيوم، لأنشطة مختلفة سكنية وتجارية، فضلًا عن ضبط وإزالة مخالفتين توصيل مياه شرب لري الأراضي الزراعية.

الكشف عن 42 حالة تسريب

وأشار إلى أنّه جرى أيضًا اكتشاف 42 حالة تسريب وكسر في شبكات مياه الشرب بمناطق متفرقة، وذلك من خلال أجهزة الكشف عن التسريبات، وجرى تصليحهم على الفور لمنع هدر مياه الشرب.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وكشف النجار إنّ شركة مياه الشرب والصرف الصحي اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، التي تتسبب في إهدار مياه الشرب، ولضمان الحفاظ على مستحقات الدولة حتى تستمر في تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وشدد على إنّ الشركة تسعى دائمًا لتغيير العدادات التالفة، وتتوسع في تركيب عدادات مسبقة الدفع، لتقليل الفاقد من المياه، فضلًا عن استحدث أجهزة جديدة للكشف عن التسريبات، مُناشدًا المواطنين المخالفين بإتباع الطرق القانونية في الحصول على مياه الشرب وعدم سرقتها تجنبًا للتعرض للمسائلة القانونية.