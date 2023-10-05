سفير روسيا بالقاهرة يهنئ الشعب المصري بالذكرى الــ50 لانتصارات أكتوبر

هنأ سفير روسيا في القاهرة، جيورجي بوريسينكو، في بيان رسمي صدر عن السفارة الروسية، اليوم الخميس، الشعب المصري بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

تهنئة من صميم القلب

وقال جيورجي، في بيان صحفي صدر عن سفارة روسيا في القاهرة، اليوم الخميس: «نهنئكم من صميم القلب بمناسبة العيد الكبير لجمهورية مصر العربية، يوم القوات المسلحة، الذي يحتفل به في 6 أكتوبر بمناسبة النصر العسكري البطولي عام 1973 وبعد مرور 50 عامًا، يظل رمزاً لشجاعة ووطنية الجندي المصري، الذي أظهر إرادة لا تتزعزع ودافع عن كرامة الوطن».

وقفة موسكو مع مصر

وأضاف: «هذه الذكرى المصرية، تجد استجابة واسعة النطاق في روسيا، حيث وقفت موسكو في تلك الأيام المصيرية إلى جانب مصر، دعماً كاملاً في الدفاع عن سيادتها».