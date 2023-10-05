حزب الجيل يدين تدخلات الخارج في الشأن المصري: تعدٍ صارخ على حقوق الدولة

أدان ناجي الشهابي، رئيس حزب إرادة جيل الديمقراطي، تدخل بعض الجهات الخارجية في الشأن المصري الداخلي، مشيرا إلى بعض الجهات اعتادت التهجم على السياسة المصرية الداخلية والتدخل السافر بها، وأن تطل برأسه على ما يجري على أرضها، وهذه ليست المرة الأولى، بالمخالفة للقانون الدولي.

وأكد «الشهابي» في تصريح لـ«الوطن» على رفضه بيانات الخارج والاستقواء بها للضغط على الدولة المصرية، مؤكدا أنه تدخل سافر في شؤون البلاد، وهو ما ترفضه جميع الأحزاب والقوى السياسية في مصر، مشيرا إلى أن مصر دولة مستقلة، والقانون الدولي يمنع التعدي والتدخل في شؤونها الداخلية.

وأوضح رئيس حزب إرادة جيل، أن بعض الجهات الخارجية تصدر بيانتها بناء على تقارير بعض المنظمات الحقوقية المأجورة، والتي ثبت على مدار السنوات الماضية أنها تعادي الدولة المصرية وشعبها، وتبني على بيانات مغلوطة، مشيرا إلى أن الحالات التي أشار إليها البيان مُقيدة الحرية تنفيذا لأحكام قضائية في جرائم يُعاقب عليها القانون المصري، وجاءت هذه الأحكام من خلال مُحاكمات عادلة أتاحت لهم جميع الضمانات القانونية التي كفلها القانون والدستور، وكان أجدر بأصحاب البيان المشبوه أن يتحققوا من صدق روايات من أملى عليه تلك الأكاذيب.

واعتبر الشهابي أن مثل هذه البيانات، تدخل في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة مؤسس للأمم المتحدة، وهي دولة ذات سيادة تملك إرادتها الوطنية ولا تقبل أي إملاءات خارجية، لافتا إلى أن هذا البيان محاولة لاستعادة الغطرسة والهيمنة الأوربية التي ما زالت تعيش تلك المرحلة البغيضة من التاريخ الإنساني التي احتلت فيه دول أوروبا مصر والدول العربية ونهبت ثرواتها.

وأضاف رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن البيان الصادر مؤخرا احتوى على أكاذيب ومعلومات خاطئة يستهدف منها تضليل الرأي العام العالمي، وفي القلب منه الرأي العام الأوروبي والإساءة للدولة المصرية صاحبة اقدم حكومة في التاريخ وأعظم حضارات الدنيا.

وأشار الشهابي أن الانتخابات المصرية تديرها جهة مستقلة هي الهيئة الوطنية للانتخابات وهي هيئة إدارية بتشكيل قضائي وتخضع قراراتها لرقابة القضاء المصري، وهي أعلنت أنها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين وأن الانتخابات ستدار وفق القانون والدستور، وطبقا للمعايير الدولية، مشددا رئيس حزب الجيل إلى أنه لا علاقة بالحكومة المصرية بعملية إدارة الانتخابات الرئاسية.

ودعا ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي البرلمان الأوروبي، إلى الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، وأن يهتم بأمور المواطن الأوروبي وحقوقه المنتهكة في باريس ولندن وبرلين، والذي يعاني بالفعل من تضييق في ممارسته لحقه في الحرية والتعبير والتظاهر.