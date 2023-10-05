حسين الجسمي يطرح أغنية «الله يخليك لأهلك»

من رؤيته الموسيقية وألحانه، طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أحدث أغنياته المنفردة بعنوان «الله يخليك لأهلك».

وتُعد أغنية حسين الجسمي الجديدة، من الأغنيات العاطفية التي تترجم مشاعر المحبة والاشتياق بأسلوب يعبر عن أحاسيس غياب المحبوب، متعاونا في كلمات الأغنية مع الشاعر علي الفضلي، والتي يقول في مطلعها:

الله يخليك لاهَلك

تعال انا مشتاق لك

قلبي إذا نبضه سِكت

والله ترى مااحـلّـلِك

بموت من شوقي عليك

أبيك وأكثر من ابيك

ياللي انت في عمري شريك

قلبي أنا سجّلته لك..

ويجدد الجسمي تعاونه في التوزيع الموسيقي لأغنية "الله يخليك لاهلك" مع المايسترو وليد فايد، وفي عملية المكساج والماستر مع جاسم محمد، حيث تم تسجيل الأغنية في استوديوهات فنون الإمارات في دبي.

وقد تم عرض أغنية «الله يخليك لأهلك» من خلال فيديو ممنتج تضمن كلمات الأغنية، وبشكل حصري عبر القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في موقع YouTube، بالإضافة إلى نشرها وعرضها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وجميع المكتبات والمنصات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.