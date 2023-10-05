«مستقبل وطن»: نرفض الاستقواء بالخارج والتدخل السافر في الشأن المصري الداخلي

شن المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، هجوما عنيفا على بيان البرلمان الأوروبي الذي تحدث عن الانتخابات الرئاسية المصرية، مشيرًا إلى أن البيان مليء بالأكاذيب والشائعات، ويمثل تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري، خاصة أن الدولة المصرية ترفض أي إملاءات من جانب الغرب في شؤونها، وبيان البرلمان الأوروبي يستهدف تضليل الرأي العالمي عامة والرأي العام الأوروبي، خاصة بشأن الانتخابات الرئاسية في مصر، ويمثل إساءة للدولة المصرية تتطلب اعتذارا، والتوقف تماما عن أي تدخلات خارجية مخالفة للقانون الدولي.

وقال «رزق»، إن بيان البرلمان الأوروبي تضمن أكاذيب حول الانتخابات الرئاسية، رغم تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات بأنها تقف على الحياد وعلى مسافة واحدة تجاه كل المرشحين في تلك الانتخابات، كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد من مقار الشهر العقاري في المدن والمراكز والمحافظات لاستخراج التوكيلات وفق نظام دقيق تم الإعداد له لضمان الشفافية.

وطالب القيادي بحزب مستقبل وطن، في بيان له البرلمان الأوروبي بالتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، وضرورة أن يحترم البرلمان الأوروبي استقلال الدولة المصرية، وهذا هو النهج الذي تتبعه مصر في التعامل مع دول العالم، بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، لافتا إلى أن بعض التيارات تصر على الاستقواء بالخارج ومخاطبتهم قبل مخاطبة الشعب المصري، وادعاء وجود مخالفات وتضييق على بعض المرشحين وأنصارهم من أجل إحراج الدولة المصرية وإحراجها عالميا، وهو ما لا يقبله أي وطني يحب مصر.