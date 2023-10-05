«مصر أكتوبر» يستنكر بيان البرلمان الأوروبي.. ويؤكد: «ادعاءات لا أساس لها من الصحة»

استنكر المهندس أحمد حلمي، الأمين العام لحزب مصر أكتوبر بالإسكندرية، بيان البرلمان الأوروبي خلال جلسته، اليوم، قائلا: «تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري، وهو أمر غير مقبول».

وأضاف «حلمي» في بيان له، على البرلمان الأوروبي أن ينشغل بالمخالفات الجسمية التي تقوم بها الدول الكبرى ويرفضها المجتمع الدولي والقوانين الدولية، بدلا من أن يتدخل في الشؤون الداخلية للدولة المصرية، موضحا أن بيان البرلمان الأوربي ما هو إلا ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأشار أمين حزب مصر أكتوبر بالإسكندرية، إلى أن الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية تتم بشفافية ونزاهة، مضيفا: «هناك حياد وشفافية من جانب الأجهزة المعنية، فكل مواطن يمارس حقه القانوني والدستوري في تحرير التوكيلات الخاصة لمرشحه».

وأكد المهندس أحمد حلمي، أن إجراءات العملية الانتخابية تسير بشكل سليم تماما في نزاهة وشفافية وتحت إشراف قضائي كامل، مطالبا الجميع بعدم التدخل في الشأن الداخلي المصري، وأن تحترم جميع الدول والبرلمان الأوروبي استقلال الدولة المصرية.