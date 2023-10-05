رئيس جامعة المنيا: نصر أكتوبر فرض واقعا جديدا في طريق السلام والاستقرار

قال الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا إن نصر أكتوبر من أعظم انتصارات مصر في عصرها الحديث، وسيبقى خالداً في ذاكرة الوطن جيلاً بعد جيل، ليكون معبراً عن شجاعة وبطولات أبنائه الذين جادوا بأرواحهم فداءً له، ليفرضوا واقعاً جديداً يشق طريق السلام والاستقرار، وصولاً لبناء الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها محافظة المنيا بمناسبة اليوبيل الذهبي ومرور 50 عاماً على انتصارات أكتوبر العظيم، حيث وضع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، وقراءة الفاتحة على أرواح شهدائنا الأبرار من رجال الجيش الذين ضحوا بحياتهم فداءً للوطن وتحقيقًا لرفعته وإعلاءً لكرامته، وعزف الفرقة الموسيقية لقوات الأمن، السلام الجمهوري، وسلام الشهيد.

الاحتفال بانتصارات أكتوبر

حضر الاحتفالية اللواء محمد مصطفى ضبش مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، والدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، واللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز السكرتير العام للمحافظة والعميد طيار شريف محمد حسن قائد مطار المنيا، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي بالمحافظة، وعدد من المحاربين القدماء.

انتصارات مصرية في العصر الحديث

وقدم عصام فرحات التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجميع أبناء القوات المسلحة من ضباط وجنود، وجميع أبناء الجامعة ومنتسبيها والشعب المصري العظيم بهذا اليوم المجيد.