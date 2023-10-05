كم تربح شهريا من أعلى شهادة في مصر عند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه؟

طرحت البنوك العاملة في السوق المصرية، العديد من الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع والمميز، وتعد الشهادات الادخارية أحد أهم وسائل الادخار لحفظ رؤوس الأموال وتنميتها، ويسعى المواطنون إلى اختيار البنوك التي تقدم أعلى عائد على شهادات الادخار.

وترصد «الوطن» خلال هذه السطور، العائد على استثمار 100 ألف جنيه من أعلى شهادة في مصر، من خلال شراء شهادات البنك الأهلي المصري، الشهادة البلاتينية 3 سنوات بعائد 19%، بالإضافة إلى قواعد وشروط شراء هذه الشهادة.

شروط الشهادة «البلاتينية 3 سنوات» من البنك الأهلي

مدة الشهادة 3 سنوات.

كما أن الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 1000 جنيه ومضاعفاتها.

كما أن العائد على الشهادة 19% شهري ثابت.

يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادة.

وتأتي الشهادة بعائد ثابت طوال مدة الشهادة.

العائد الشهري عند استثمار مبلغ 100 ألف جنيه

وعند حساب العائد الشهري من الشهادة «البلاتينية 3 سنوات» المقدمة من البنك الأهلي المصري، في حالة استثمار مبلغ 100 ألف جنيه، على سعر الفائدة 19%، يكون أمام العميل فرصة لتحقيق دخل قيمته 1583 جنيها شهريًا.