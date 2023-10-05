تفاصيل وديعة الأسبوع من البنك الأهلي.. الحد الأدنى للإصدار 100 ألف جنيه

يوفر البنك الأهلي المصري أنواع مختلفة من الودائع بمدد ودوريات صرف متنوعة، لتناسب عدد كبير من العملاء، ويمكن إصدارها بالعملة المحلية أو الأجنبية المختلفة سواء أمريكي أو يورو أو أسترليني أو ريال، ومن بينهم وديعة الأسبوع وهو ما نوضحه في السطور التالية.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر أكتوبر 2023، يقدم البنك الأهلي المصري وديعة الأسبوع، والحد الأدنى للوديعة 100 ألف جنيه ونفس الحد لوديعة الشهر، بعد الشهر يكون الحد الأدنى ألف جنيه.

تفاصيل وديعة الأسبوع من البنك الأهلي

والعائد في وديعة الأسبوع من البنك الأهلي المصري، يصرف في نهاية المدة، وبالنسبة لسعر العائد هو 6%.

وديعة البنك الأهلي المصري

ويتيح البنك استردادها المبلغ قبل نهاية المدة بحسب القواعد والشروط المعلنة في البنك، ويمكن الاقتراض أيضًا بضمان الوديعة حسب القواعد.

وبالنسبة لإصدار الودائع أيضًا بالعملات الأجنبية المختلفة، يكون بحد أقصى للمدة سنة.

وودائع البنك الأهلي التي تصرف في نهاية المدة، تبدأ من أسبوع وحتى 7 سنوات، فوديعة العام بعائد 7.50%، والـ7 سنوات فأكثر بـ7.75%,