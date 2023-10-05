بوتين يكشف تفاصيل مفاجئة في جثث ضحايا طائرة قائد فاجنر

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تفاصيل جديدة في تحقيقات مقتل زعيم مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، يفجيني بريجوجين، لافتاً إلى أن سلطات التحقيق اكتشفت وجود قطع من قنبلة يدوية في جثث ضحايا تحطم الطائرة، نافياً تعرض الطائرة لتأثير خارجي.

العثور على قطع من قنبلة يدوية في جثث الضحايا

ونقلت «العربية» تصريحات بوتين خلال منتدى فالداي الدولي في روسيا أن رئيس لجنة التحقيق سلمه تقرير قبل بضعة أيام، كشف فيه العثور على قطع من قنبلة يدوية في جثث ضحايا سقوط الطائرة مؤكدًا أنه لم يكن هناك أي تأثير خارجي على الطائرة.

وقع حادث سقوط طائرة قائد مجموعة فاجنر العسكرية في 23 أغسطس، بعد شهرين على إعلان بريجوجين تمرداً على القيادة العسكرية الروسية.

تمرد قائد فاجنر على القيادة الروسية

وكان قائد فاجنر قد أعلن التمرد العسكري على القيادة العسكرية الروسية قبل أن يتم تدارك الأمر ويصل لتسوية مع القيادة الروسية.

وكان«الكرملين»، قد أعلن أن التحقيقات الجارية في حادث تحطم الطائرة الخاصة بقائد مجموعة فاجنر العسكرية، يفجيني بريجوجين، وتأخذ في الاعتبار إمكانية أن يكون الحادث قد تم تدبيره بشكل متعمد، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».