من هو قائد مجموعة فاجنر الجديد؟.. «الشايب» عمره 61 عاماً وخاض 4 حروب

أثار اجتماع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع أندريه تروشيف، مستشار القائد السابق لمجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، وتكليفه بالإشراف على إنشاء وحدات قتالية تطوعية للمشاركة في العمليات العسكرية بأوكرانيا، التكهنات بقيادته لمجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، حسبما ذكرت وسائل إعلام عالمية.

دور مهم في السيطرة على تمرد قائد فاجنر الراحل

المقاتل الروسي العجوز، البالغ من العمر 61 عاماً، حسب مصادر روسية، والملقب بـ«الشايب»، وصاحب الشعر الرمادي، كان له دور مهم في السيطرة على تمرد قائد فاجنر الراحل، يفجيني بريجوجين، في يونيو الماضي، وشارك في تشجيع أفراد من فاجنر على توقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية، خلافاً لرغبة قادة فاجنر، حسبما ذكرت قناة «العربية» اليوم السبت.

وصل «الشايب» إلى رتبة عقيد في الجيش الروسي، كما أنه ملقب أيضًا بـ«سيدوي»، أو «صاحب الشعر الرمادي» ويعتبر من قدامى المحاربين، وشارك في عدد من الحروب، حيث شارك في الحرب السوفيتية الأفغانية خلال الثمانينيات، وحصل على وسام النجمة الحمراء، وشارك في حرب الشيشان الثانية في التسعينيات، فضلاً عن مشاركته ضمن قوات الجيش الروسي في سوريا، حيث أصيب فيها أيضاً، بالإضافة إلى مشاركته في العمليات العسكرية الراهنة في أوكرانيا.

حصل على أعلى وسام فخري في روسيا

وحصل «الشايب» على أعلى وسام فخري في روسيا، وهو وسام بطل روسيا عام 2016، وذلك تقديراً لخدمته العسكرية، بعد اقتحامه لمدينة تدمر في سوريا لمحاربة مقاتلي «داعش».

ويعتبر صاحب الشعر الرمادي من مؤسسي مجموعة فاجنر، وأحد أشرس القادة الذين شاركوا في المعارك بمدينة باخموت الأوكرانية، وهذا ما دفع الرئيس الروسي لتزكيته لتولي قيادة مجموعة فاجنر منذ بداية التمرد، وبعد مصرع زعيمها السابق.

وذكر ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن تروشيف يعمل الآن لدى وزارة الدفاع الروسية بصفة رسمية، بعد أن كان مساعداً لزعيم المرتزقة الراحل، ووفقاً لما نقلته وكالة «ريا نوفوستي» للأنباء.