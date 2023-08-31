بعد احتفال أهل الأردن بها.. «مصر تستطيع» يستضيف الطالبة المصرية المتفوقة

قدّم الإعلامي أحمد فايق، فقرة خاصة ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «دي إم سي»، مع الطالبة المصرية منة الله تمام التي تفوقت بالثانوية العامة ووالدها، وكشف كواليس فيديو الاحتفال بها في قرية أردنية بعد حصولها على مجموع كبير.

منة الله تمام طالبة الثانوية العامة المتفوقة بالأردن

وقالت منة الله تمام، طالبة الثانوية العامة المتفوقة بالأردن، إنها حصلت على مجموع 95% في الثانوية العامة وتفاجأت بالمجموعة فور علمها به ثم أخبرت والديها وبدأت تخبر الجيران، مؤكدة أن جيرانهم أصروا على الاحتفال بها، واختارت دخول كلية الطب لأنها مهنة تعطي أمل للإنسان.

تستكمل التعليم الجامعي في مصر

وأشارت منة الله تمام، إلى أنها ستستكمل التعليم الجامعي في مصر، وأحسن هدية حصلت عليها كانت العمرة بمناسبة تكريم الأوائل في الأردن.

فيما أكد تمام جودة، والد الطالبة منة الله تمام، أنه يعيش في الأردن منذ 27 سنة، قائلا: «لما جبت نتيجة بنتي قالوا لي الناس عايزين يفرحوا بيكم وفضلوا يحتفلوا حوالي 5 أيام، وهي حصلت على المجموع بدون دروس خصوصية»، مشيرا إلى أنها ستنتقل للدارسة في كلية الطب بمصر وتقيم مع أقاربه بينما يستمر هو في الأردن.