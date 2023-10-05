أستاذ قانون دستوري: أسبقية الترشح لانتخابات الرئاسة له أولوية في اختيار الرموز

قال الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري، إنه فيما يتعلق بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، فإن المرشح يقوم بتقديم كل الأوراق اللازمة للترشح، مشيرًا الى أن استيفاء الأوراق المطلوبة والأولوية في التقدم لها دور في أسبقية اختيار الرموز.

الأولوية في التقدم للترشح

وأضاف أستاذ القانون الدستوري خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة «الحياة»، قائلًا: الأولوية في التقدم للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بتفرق في اختيار الرموز لأنه في حالة استيفاء الأوراق أصبحت رقم 1 واللي بعدك رقم 2».

تلقي طلبات الترشح

وأوضح أنه يتم تلقي طلبات الترشح من 5 إلى 14 أكتوبر، وبعد ذلك يتم إغلاق باب الترشح وتكون هناك فترة زمنية للطعون من كافة المرشحين بعد يومي المراجعة، وذلك حتى يوم 9 نوفمبر وهو الإعلان النهائي بأسماء المرشحين ورموزهم، مشيرًا إلى وجود أريحية للمرشحين في التقديم والطعون حتى الوصول إلى القائمة النهائية.

الإعلان النهائي لنتيجة الهيئة الوطنية للانتخابات

وتابع: «بعد إتمام عملية الانتخابات يكون الإعلان النهائي لنتيجة الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 18 ديسمبر، وذلك في حالة فوز أحد المرشحين، أما في حالة عدم وصول أحد المرشحين لنسبة الأغلبية تكون هناك انتخابات للإعادة»، قائلًا: «يفوز في الانتخابات من يحصل على أكثر من 50%».