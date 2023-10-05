ضبط 4 أطنان من اللحوم والدواجن في حملات للطب البيطري بالمنوفية

واصلت مديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية، حملاتها التفتيشية المكثفة على الأسواق، لضبط المخالفات، والتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية حفاظًا على سلامة المواطنين، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتحت إشراف الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري في المنوفية.

ضبط أطنان من اللحوم في حملة مكبرة بمركز تلا

وقال الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري في محافظة المنوفية، أن الحملات التفتيشية علي الأسواق نجحت في ضبط 3.5 طن من اللحوم والأسماك والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في حملة مكبرة بمركز تلا، وتم التحفظ علي المضبوطات ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق.

ضبط 300 كيلو من الدواجن واللحوم في المنوفية

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملات في باقي المراكز بالمحافظة خلال الأسبوع الحالي أسفرت عن ضبط 300 كيلو من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأشار إلى أن الحملات مستمرة لضبط الأسواق ومنع التلاعب، موجهًا الشكر لفريق الرقابة علي المجازر والأسواق الذي يبذل جهود كبيرة في ضبط الأسواق، والمشاركة أيضا في المحلات التفتيشية بالتعاون مع مديرية الصحة ومديرية التموين.