أستاذ علوم سياسية: البرلمان الأوروبي متحيز.. و«الوطنية للانتخابات» تؤدي دورها الأساسي

قال الدكتور محمد أشرف، الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن البرلمان الأوروبي دائما ما يكون لديه تحيز ناحية الدول العربية، موضحا أن المشهد الانتخابي في أي دولة في العالم وما يحدث به من أمور متعلقة بالمنافسة أمر طبيعي.

صناديق الاقتراع

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأساس في العملية الانتخابية هو إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع، وإعلان النتائج النهائية بشكل نزيه، مؤكدا أن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر تقوم بدورها الأساسي من ناحية تحديد مواعيد العملية الانتخابية.

وأوضح أن عند الحديث عن وضع العملية الانتخابية في مصر، يجب مقارنته بكل دول العالم وليس دولة ما، لافتاً إلى أن أي حملة انتخابية في العالم طبيعي يتم تبادل الاتهامات خلالها.

العملية الانتخابية

وأشار إلى أن تعليق البرلمان الأوروبي على العملية الانتخابية في مصر أمر يحدث مع كل الدول العربية، وكل النظم السياسية، كتعليقات على حقوق الإنسان والحريات وحرية الرأي والتعبير: «لكن رغم كل هذه التعليقات، لدينا انتخابات في مصر والفيصل فيها هي النتائج».

وأشار إلى أن أي تعليق على العملية الانتخابية في مصر، لابد أن يكون قائماً على أدلة وبراهين موثوقة، وقال: «ليه البرلمان الأوروبي لم يتحدث عن أي أمور خاصة بحقوق الإنسان في الدول التي تخصهم؟».