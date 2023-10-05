«الصف الأخير» يفوز بجائزتي أفضل فيلم وسيناريو بمهرجان الإسكندرية السينمائي

فاز فيلم الصف الأخير للمخرج شريف محسن بجائزتي «أفضل فيلم وأفضل سيناريو» في مسابقة الأفلام المصرية بالدورة الـ39 لمهرجان الإسكندرية لدول البحر الأبيض المتوسط والتي تقام في الفترة ما بين 1 لـ 5 أكتوبر.

تفاصيل فيلم الصف الأخير

فيلم الصف الأخير، بطولة بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبد الرحمن، الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن، من إخراج شريف محسن.

وتدور قصة فيلم الصف الأخير حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة، يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأسًا على عقب.

وجرى تصوير الفيلم في عدة أماكن في مصر مثل القاهرة، رأس البر، دمياط، البدرشين، وكفر الشيخ، وتمثلت الصعوبة في اختيار أماكن حية تُظهر تفاصيل الفيلم وتجسد الأحداث بالشكل المطلوب.