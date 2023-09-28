فيلم الصف الأخير يشارك بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

يشارك فيلم الصف الأخير للمخرج شريف محسن، في مسابقة الأفلام المصرية بالدورة الـ39 لمهرجان الإسكندرية لدول البحر الأبيض المتوسط، التي تقام في الفترة بين 1 إلى 5 أكتوبر.

تفاصيل فيلم الصف الأخير

فيلم الصف الأخير، يشارك في بطولته بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبد الرحمن.

الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن، من إخراج شريف محسن.

وتدور قصة فيلم «الصف الأخير»، حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة، يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأساً على عقب.

نجاح تيام مصطفى قمر في حريم كريم

وفي سياق آخر، يحقق تيام مصطفى قمر، نجاح كبير من خلال مشاركته فى فيلم «أولاد حريم كريم»، الذي يعرض حاليا بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي، ويشارك في بطولته مصطفى قمر، علا غانم، داليا البحيري، بسمة، بشرى، بسمة، تأليف زينب غريب، من إخراج على إدريس.