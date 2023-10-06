عاجل.. اليوم.. بدء التقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا

يبدأ التقديم على قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا، اليوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر، لذا كثر الحديث والتساؤلات عما يخص كيفية التقديم والشروط للراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل التقديم على الهجرة العشوائية إلى أمريكا، وآخر موعد لذلك، وكيفية وشروط التقديم من أجل السفر إلى الولايات المتحدة.

الهجرة العشوائية إلى أمريكا

سيتم التقديم على الهجرة العشوائية إلى أمريكا بداية من اليوم الجمعة ويستمر حتى 9 نوفمبر 2023.

كيفية التقديم على الهجرة العشوائية إلى أمريكا

1- يمكن للراغبين في الهجرة إلى أمريكا التقدم عن طريق الضغط على هذا الرابط.

2- اختيار (submit an entry)

3- إدخال البيانات الشخصية باللغة الإنجليزية، ثم وضع صورة شخصية حسب المطلوب من الموقع.

4- اضغط على زر (submit).

5- بعد ذلك سيتلقى المتقدم رقم تأكيد التسجيل، الذي يجب الاحتفاظ به، لأنك ستكون في حاجة إليه عند الفوز في القرعة.

الشروط المطلوبة للهجرة العشوائية لأمريكا

1- أن تكون من الدول المسموح لها بالتقدم للهجرة.

2- أن تكون حاملا شهادة تعليمية خاصة أو ما يعادلها.

3- أن يكون الشخص ناجحا في مرحلتين دراستين على الأقل.

4- أن يقدم الشخص الشهادة الخاصة بإنهاء الخدمة العسكرية مع تقديم صورة من البطاقة الشخصية.

5- أن يكون الشخص أكبر من 18 سنة.