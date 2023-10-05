رئيس الجالية المصرية ببرلين: البرلمان الأوروبي لا يحق له التدخل في شؤون مصر

قال علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية في برلين، إن البرلمان الأوروبي لا يحق له التدخل في شؤون الدولة المصرية، موضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تُدير العملية الانتخابية وفق ما نص عليه الدستور دون أي معوقات، وتعمل على حل أي مشكلة تواجه أي مكتب شهر عقاري.

وأضاف علاء ثابت في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية أتاحت الفرصة لمن يرغب تحرير أي توكيل لتأييد أحد مرشحي الرئاسة، لافتا إلى دعمه الكامل لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

العملية الانتخابية في مصر في وضعها الطبيعي

وأكد أن رئيس الجالية المصرية، أن العملية الانتخابية في مصر في وضعها الطبيعي، وبها منافسة شريفة، لافتا إلى أن المصريين سواء في الداخل أو الخارج، لديهم يقين كامل بضرورة الحفاظ على الدولة واستكمال مسيرة التنمية.

ونوه بأن الشعب المصري لديه وعي كامل بكل مجريات الأمور، وأن المصريين بالخارج يدعمون الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، مؤكداً أن الرئيس السيسي استطاع إنقاذ مصر من يد الإخوان المسلمين.