انتهاء التحضيرات الكاملة لحفل ختام أيام «القاهرة الدولي للمونودراما»

انتهي القائمون على حفل ختام أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف من كل التحضيرات، بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يعلن أسماء الفائزين من العروض المسرحية، اليوم، ضمن حفل الختام، بينما كانت دولة السودان ضيف شرف هذة الدورة.

وكان حفل الافتتاح، بحضور عدد من نجوم الوسط الفني، أبرزهم الفنانة لقاء الخميسي، والفنان لطفي لبيب، والفنان رياض الخولي، والفنان إيهاب فهمي، الفنان محمد أبو داوود، وغيرهم.

وكرم المهرجان عدد من رواد الفن العربي، وهم الفنان محمد صبحي، الفنان السوداني علي المهدي، الفنان الإماراتي محمد سعيد، واسم الراحل الدكتور مصطفى سليم.