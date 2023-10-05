طقس الصعيد غدا الجمعة: رياح وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة

تشهد محافظات صعيد مصر بالجنوب والشمال في طقس غد الجمعة ارتفاعا بدرجات الحرارة يصل إلى 41 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى، مع نشوب رياح محملة بالأتربة تصل سرعتها حتى 32 كم في الساعة على مناطق متفرقة، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

ترتفع درجات الرطوبة مما يزيد إحساس ارتفاع درجات الحرارة خاصة في فترة الظهيرة، حيث يسود الطقس المشمس غدا، مع عدم توقع سقوط أمطار.

طقس الصعيد غدا

وتسجل درجات الحرارة على محافظات الصعيد بطقس غدا وفقا للأرصاد الجوية المصرية التالي،

- درجات الحرارة بطقس أسوان 41 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى والصغرى 25.

- درجات الحرارة بطقس أبوسمبل 40 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى والصغرى 25.

- درجات الحرارة بطقس الوادي الجديد 37 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى والصغرى 23.

- درجات الحرارة بطقس قنا 40 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى والصغرى 25.

- درجات الحرارة بطقس الأقصر 39 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى والصغرى 23.

- درجات الحرارة بطقس سوهاج 35 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى والصغرى 23.

- درجات الحرارة بطقس المنيا 32درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى والصغرى 22.

- درجات الحرارة بطقس أسيوط 33 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى والصغرى 22.

- درجات الحرارة بطقس الفيوم 32درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى والصغرى 22.

- درجات الحرارة بطقس بني سويف 32درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى والصغرى 22.

تحذيرات بطقس الصعيد

وجهت محافظات الصعيد تحذيرات لمواطنيها بطقس غدا الجمعة عبر بيانات غرفة الطواريء منها،

- الإكثار من تناول السوائل.

- عدم ترك مواد تستعد على الاشتعال في السيارات خاصة تحت أشعة الشمس.

- تجنب خروج مرضى الجيوب الأنفية والجهاز التنفسي.

- إزالة التراكمات منعا للحرائق خاصة على اسطح المنازل.

- تجنب الخروج فترة الظهيرة.

- كما وفرت الوحدات الصحية الأمصال خاصة بالمناطق الصحراوية.

- وجرى تفقد مخرات السيول محافظتي سوهاج والمنيا.