الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج: «مصر لا ترضخ لأي ابتزاز»

رفض بهجت العبيدي، مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي، والتشكيك في نزاهة الانتخابات المصرية المقبلة 2024، وأكد بحسب تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مصر لا ترضخ لأي ابتزاز، وأن شعبها لا يقبل أي تدخل في شأنه الداخلي.

وأكد «العبيدي» أن قرار البرلمان الأوروبي والذي يطالب بإطلاق سراح بعض الموقوفين على ذمة قضايا يعد تدخلًا في الشأن الداخلي المصري، وهو ما يرفضه كل مصري، وهو تشكيك في القضاء المصري، على المستوى الدولي والعالمي، مؤكدا أن القضاء المصري مشهود له بالنزاهة والشفافية.

بيان البرلمان الأوروبي محاولة للتدخل في سير العملية الانتخابية

وأوضح مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، أن القرار الأوروبي قبيل العملية الانتخابية هو محاولة للتدخل في سير العملية الانتخابية في مصر، وهو ما يؤكد أن حالة الاستقرار تصيب بعض دول الاتحاد بالهستيريا، وأن هناك أيادٍ خفية داخل البرلمان الأوروبي تريد العبث بمقدرات الوطن، ولا تريد الاستقرار للدولة المصرية.

«العبيدي»: «مصر العظيمة قادرة على تحدي كل العقبات»

وبحسب حديث بهجت العبيدي، فالشعب المصري هو الوحيد الذي له حق التصويت والمطالبة في أي أمر من أمور الشأن المصري العام، وأكد أن الانتخابات الرئاسية المقبلة سوف تمر بسهولة ويسر مهما صور خيال القوى الخارجية أن لها القدرة على النيل من مصر، فمصر العظيمة قادرة على تحدي كل العقبات.