رئيس البحث العلمي: نعد مبادرة لصناعة علماء متميزين ونأمل في الفوز بـ«نوبل»

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن موضوعات جوائز نوبل هذا العام والعام الماضي تؤكد أننا على الطريق الصحيح، ومن الممكن لأي عالم مصري أو عربي أن يحصل على الجائزة في المستقبل.

وأضاف «صقر»: «يجب أن ندعمهم ونقف خلفهم ونبطل نهد فيهم وندخلهم في صراعات ونضيّق عليهم، وأتوقع أن العالم العربي القادم سيكون من الأردن ثم المغرب أو مصر».

صقر: نفكر في مبادرة لصناعة علماء متميزين

وأضاف رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وفقًا لمنشور له على صفحته الرسمية «فيسبوك»: «إن شاء الله نفكر في مبادرة لصناعة علماء متميزين ونطور مبادرة RESPECT بالأكاديمية، والشئ بالشيىء يذكر، فقد التقيت أثناء حضوري متحدثا في منتدى كيوتو للعلوم والتكنولوجيا بروف سافنتى بابو Svante Paapo الألماني الحائز على جائزة نوبل العام الماضي في الطب، ومن وجهة نظري فإن ما نفعله في مشروع الجينوم المرجعي المصريين، وقدماء المصريين في نفس اتجاه الشغل الذى حصل به على الجائزة، وهو يعلم جيدًا قدر مصر في هذا المجال وقضى عامين ما بعد الدكتوراه في مصر».

وتابع: «تخيلوا آن الآوان لعودة مشروع الطريق إلى نوبل للحياة، وهو من أحب المشاريع إلى قلبي وهناك كانت بدايتي، وسيكون هو أيضا حسن الختام بالأكاديمية».