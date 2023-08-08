رئيس أكاديمية البحث العلمي: إطلاق أول سيارة كهربائية محلية بالأسواق بعد 9 أشهر

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إنه من المقرر إطلاق أول سيارة كهربائية مصرية محلية الصنع بالأسواق بعد 9 شهور من اليوم، مشيرا إلى أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أعدت دراسة عن مستقبل وسائل النقل تحديدا السيارات الكهربائية ووسائل النقل الذكية.

دراسة أكاديمية البحث العلمي

وأضاف «صقر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» تقديم وأسماء يوسف وأية جمال الدين عبر فضائية «DMC»، أن دراسة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا انتهت بالعديد من التوصيات الهامة للغاية أبرزها كانت تتعلق بوجود فرصة لمصر مواتية للالتحاق بركب صناعة السيارات الكهربائية على مستوى العالم.

صناعة السيارات الكهربائية لازالت وليدة

وأشار رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إلى أن صناعة السيارات الكهربائية لازالت وليدة، كما أن الفجوة التكنولوجية بين مصر والدول المتقدمة فش هذا المجال مازالت ضيقة، مؤكدا وجود قدرات بشرية هائلة لكنها تحتاج إلى تطوير وتدريب، متابعا: «الدولة المصرية لها رؤية واستراتيجية في هذا الصدد بدأت في 2018، ومن المقرر انتهائها خلال عام 2026».